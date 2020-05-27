"الطائفة الإنجيلية" تنعى الشيخ سامي لبيب نائب رئيس المجمع العام للكنائس المعمدانية
كتب- مصراوي:
نعت رئاسةُ الطائفة الإنجيلية بمصر، بمزيدٍ منَ الحزنِ والألم الشيخ سامي لبيب، نائب رئيس المجمع العام للكنائس المعمدانية المستقلة بمصر.
ونعى الدكتور القس أندريه زكي، رئيسُ الطائفةِ الإنجيليةِ بمصرَ، بالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، الراحل، والذي خدم كلمة الله بأمانة وإخلاص الراعي الحقيقي، وقدم بحياته وخدمته نموذجًا صادقًا تحتذي به أجيال كثيرة.
وأضاف زكي: نصلي أن يمنح الله التعزية لأسرته ولكل أحبائه ولشعب الكنيسة، ونشكر الله من أجل حياته وخدمته اللتين تركتا أثرًا جليلًا في قلوب الكثيرين.
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