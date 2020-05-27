برلماني: القضية الفلسطينية ستظل في بؤرة اهتمامات الدولة المصرية

كتب- مصراوي:

أكد سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، أن إرسال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، رسالة شكر وتقدير لنظيره المصري السفير سامح شكري، دليل قاطع على أن القضية الفلسطينية كانت ولاتزال وستظل في بؤرة اهتمامات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال حساسين، في بيان، اليوم الأربعاء، إن أكبر دليل على ذلك هو إشادة الوزير الفلسطيني في رسالته بالمتابعات والاتصالات والجهود المصرية المبذولة في مواجهة سياسية الضم والتوسع الإسرائيلية مع عدد الأطراف الإقليمية والدولية وتأكيده على استمرار التنسيق والتعاون الفلسطيني المصري والعمل المشترك للوقوف في وجه عمليات الضم والتوسع الاستيطاني الإسرائيلية على جميع المستويات الدولية السياسية والدبلوماسية والقانونية.​