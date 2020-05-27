ضبط 4 محاولات تهريب مواد مخدرة داخل طرود بريدية بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

تمكنت إدارة الجمارك العامة للطرود البريدية بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي ، برئاسة شريف حبيب، وبالتنسيق مع مباحث مكافحة المخدرات والبحث الجنائي من ضبط 4 محاولات تهريب لمواد مخدرة داخل 4 طرود واردة من الإمارات وكندا والبحرين.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود الواردة بجمرك البريد السريع برئاسة عبدالمنعم أحمد، مدير الجمرك، وبناء على مذكرة مشتركة من إدارة الجمرك وإدارة المكافحة ومباحث المخدرات والبحث الجنائي بالاشتباه في مشمول بوليصة الشحن الواردة من كندا وهو عبارة عن كتالوج، حيث تم تشكيل لجنة جمركية لفتح الطرد فتبين أن بداخله 140 جرامًا من جوهر الحشيش المخدر.

وفي المحاولة الثانية اشتبه ياسر شاهين، مأمور الحركة، في مشمول بوليصة الشحن الوارد من الشارقة على الخطوط الجوية الإماراتية ومشمولها عبارة عن ملابس وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك بريد فيدكس برئاسة سلوى محمد، مدير الجمرك، وبفتح الطرد تبين وجود أكياس بها 240 جرامًا من الماريجوانا المخدر.

وفي المحاولة الثالثة وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود الوارة بجمرك D H L برئاسة عبير السيد، مدير الجمرك، تم الاشتباه في مشمول بوليصة الشحن وهو عبارة عن فلتر وارد من كندا، وتم تشكيل لجنة جمركية لمعاينة الطرد فتبين أن بداخله 500 جرام من الماريجوانا المخدر.

وفي المحاولة الرابعة تم الاشتباه في مشمول بوليصة شحن وهو عبارة عن أكياس مأكولات وشيكولاتة واردة من البحرين، وبالمعاينة الفعلية للطرد من نفس اللجنة تبين أن بداخله لفافة بها 30 جرامًا من مخدر الماريجوانا.

وقرر طارق خلف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 4 محاضر ضبط وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة، تنفيذا لتعليمات كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.