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تزامنًا مع عيد الفطر.. 4 توجيهات للفنادق بشأن إقامة النزلاء

05:32 م الأحد 24 مايو 2020
تزامنًا مع عيد الفطر.. 4 توجيهات للفنادق بشأن إقامة النزلاء

ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية

كتب- يوسف عفيفي:


كشف مصدر بغرفة المنشآت الفندقية، عن 4 توجيهات مشددة بشأن إقامة النزلاء في الفنادق السياحية، تم تعميمها تزامنًا مع تشغيل السياحة الداخلية وحلول عيد الفطر المبارك.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن التعليمات تتمثل في ضرورة تقديم كل منشأة "مخيمات - فنادق- شاليهات" بطلب رسمي لإعادة فتح المنشأة مع تقديم تعهد كتابي من مالك المنشأة أو مدير المنشأة بالالتزام بما جاء بفحص وزارة الصحة والإسكان، بجانب ألا تزيد نسبة الإشغال عن 25%، مشيرًا إلى تفتيش وزارة الصحة على المنشآت للتأكد من إلتزامها بالضوابط العامة التي وافق عليها مجلس الوزراء.

وأوضح أن من ضمن التعليمات منح المنشأة شهادة من وزارة الصحة صالحة لمدة عام من تاريخ الموافقة على أن يتعهد مالك المنشأة بالالتزام بهذه الضوابط وإجراء تفتيش دوري "ربع سنوي" للتأكد من التزام المنشأة بهذه الضوابط.

وتابع: "يتم تقديم الطلب إلى إدارة تنشيط السياحة في مبنى ديوان عام المحافظة أو في مجلس المدينة التابع لها المنشأة".

وعن العقوبات القانونية التي ستتخذ ضد المنشأة في حال مخالفة التوجيهات بعد إعادة التشغيل، أشار المصدر إلى أنها تصل إلى الغلق الإداري للمنشأة وإلغاء التراخيص حفاظًا على صحة المواطنين.

تأتي تلك التوجيهات طبقا للضوابط العامة للتشغيل بشأن إقامة النزلاء في الفنادق والقرى والمنتجعات السياحية التي تمت بين وزارات السياحة والصحة والطيران وفقا لارشادات منظمة الصحة العالمية.

غرفة المنشآت الفندقية الفنادق السياحية عيد الفطر وزارة الصحة

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