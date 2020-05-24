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حتى السادسة صباحًا.. بدء حظر التجوال في أول أيام عيد الفطر

05:00 م الأحد 24 مايو 2020
حتى السادسة صباحًا.. بدء حظر التجوال في أول أيام عيد الفطر

حظر التجوال

تصوير - علاء أحمد​:

بدأ منذ قليل، في تمام الخامسة مساء، تطبيق موعد حظر التجوال، في أول أيام عيد الفطر المبارك، بحسب الإجراءات الجديدة لتطبيق الحظر التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وكان مدبولي قال يوم الأحد الموافق 17 مايو الجاري، إن هدف الإجراءات الاحترازية خلال عيد الفطر هو الوقاية من فرص انتشار الفيروس وتقليل عملية انتقاله.

وأكد أن الحكومة تنتهز الفرصة خلال إجازة عيد الفطر وتم التوافق عليه أن من يوم الأحد وحتى الجمعة بواقع 6 أيام سيتم غلق كافة مناطق تقديم الخدمات الترفيهية والشواطئ وحظر حركة المواطنين اعتبارًا من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحًا.

وأضاف في مؤتمر صحفى، عقد في رئاسة الوزراء، أنه اعتبارًا من بعد عيد الفطر، سيتم فرض حظر التجوال من الثامنة مساء وحتى السادسة صباح اليوم التالي، موضحًا أنه سيتم عودة التدريجية للأنشطة المختلفة اعتبارًا من منتصف يونيو المقبل.

حظر التجوال فيروس كورونا عيد الفطر مصطفى مدبولي

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