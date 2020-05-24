القوى العاملة: تعيين 1202 شاب وصرف 28 مليونًا للعمالة غير المنتظمة ببنى سويف

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين 1202عامل من مختلف المؤهلات من بينهم 16 من ذوى الإحتياجات الخاصة وذلك من واقع رد شهادات القيد "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة لمديرية القوي العاملة ب بني سويف ، فضلا عن تسليم 4 عقود عمل بالخارج إلى الأردن.

وأشار الوزير في بيان اليوم الأحد، إلى أن المديرية قامت بمتابعة أعمال صرف المنحة التى قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للعمالة غير المنتظمة ، حيث تم صرف المنحة لـ 56 ألفاً و437 عاملا غير منتظم وذلك في الفترة من 13 مارس الماضى 30 أبريل الماضي بإجمالى مبلغ 28 مليونا و218 ألفا و500 جنيه.

وقال محمد طلعت، مدير المديرية، في تقريره لوزير القوي العاملة عن شهري مارس وأبريل: إن المديرية قامت بصرف منحة العاملين المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية لـ 811 عاملا بإجمالي مبلغ 405 آلاف و500جنيه.

وأشار إلى أن المديرية قامت باستخراج 472 شهادة قياس مستوى المهارة على مهن مختلفة، فضلا عن منح 468 ترخيص مزاولة حرفة.

ولفت مدير المديرية إلى أن مكاتب التفتيش قامت من خلال 10 حملات لمفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 20 منشأة للتأكد من تطبيق قانون العمل.

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