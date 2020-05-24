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الإسكان: بدء تنفيذ محطتي محولات كهرباء بمدينة العاشر من رمضان

01:50 م الأحد 24 مايو 2020
الإسكان: بدء تنفيذ محطتي محولات كهرباء بمدينة العاشر من رمضان

الدكتور عاصم الجزار

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم البدء في أعمال تنفيذ محطتي محولات كهرباء بجهد (٦٦/١١ ك.ف) بتكلفة ١٣٥ مليون جنيه لكل محطة، وذلك لخدمة المناطق المختلفة بمدينة العاشر من رمضان، وفي إطار تنفيذ أعمال المرافق للمناطق السكنية والصناعية بالمدينة.

وأوضح المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، أن المحطة الأولى هي محطة محولاتS11" " بالمحور الغربي للمدينة، وستخدم الأحياء السكنية من الحي الـ٢٦ حتى الحي الـ٣٣ بما فيها مشروعات الإسكان الاجتماعي، والمحطة الثانية هي محطة محولات S13""، لخدمة منطقة المطورين الجنوبية بالمنطقة الصناعية.

وأشار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إلى أنه كلف مسئولى الإدارات المختصة بجهاز المدينة بالمتابعة الدورية لتنفيذ المحطتين لإنجاز الأعمال في التوقيتات المحددة وبالمواصفات المطلوبة، تنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.

عاصم الجزار محولات كهرباء مدينة العاشر من رمضان توصيل المرافق

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