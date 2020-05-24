سنن فعلها النبي في العيد.. صلاة العيد في زمن كورونا

كتب - محمد قادوس:

أنقضت منذ ساعات أيام شهر رمضان المبارك، وبدأت اولي أيام عيد الفطر المبارك أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، وهي أيام فرحة وعبادة في نفس الوقت.

وقد النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الكثير من الآداب والسنن والتي كان يحرص عليها صلوات الله عليه وكذلك الصحابة الكرام، ولكن في ظل هذه الظروف التي تعيشها البلاد من حظر وإغلاق المساجد وعدم الصلاة فيها بسبب فيروس كورونا، يستعرض مصراوي سنن العيد وكيفية صلاتها.

سنن نبوية قبل صلاة العيد

* من السنن التي كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم الاغتسال لصلاة العيد، وله نيه مخصوصة وهي الاغتسال لصلاة العيد، فكان يغتسل صلوات ربي وسلامه عليه قبل أن يخرج إلى صلاة العيد.

* ثم يرتدي صلى الله عليه وآله وسلم أجمل ثيابه ويتطيب بالعطور فعن جابر رضي الله عنه قال: "كان للنبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم جبة يلبسها للعيدين ويوم الجمعة"، وروى الإمام البيهقي بسند صحيح أن سيدنا ابن عمر كان يلبس للعيد أجمل ثيابه.

* ومن السنن أيضًا في صباح يوم عيد الفطر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتناول إفطارًا ولو خفيفًا، كما جاء في الحديث كان النبي "لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ويوم النحر لا يأكل حتى يرجع فيأكل من نسيكته".

وفي فيديو (خاص مصراوي) أوضح الدكتور محمود الهواري، عضو المكتب الفني لوكيل الأزهر، كيفية أداء صلاة العيد في ظل قرار هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بجواز أدائها شرعًا في المنزل بسبب استمرار تفشي وباء فيروس "كورونا".

فقد حدد الهواري في الفيديو، بعض الأمور المتعلقة بصلاة العيد في البيت في ظل "كورونا" موضحًا كيفية أدائها سواء فردًا أو جماعة ووقت صلاتها ووقت انتهائها، وهي:

صلاة العيد في البيت لا تختلف في كثير ولا قليل عن صلاتك في المسجد أو في الساحات: "وقتًا أو قراءةً أو تكبيرًا أو جماعةً".

وعن الوقت الشرعي لصلاة العيد، أوضح أنه يشرع للإنسان أن يصلى صلاة العيد بعد شروق الشمس بثلث الساعة، وينتهي وقتها قبل الظهر بثلث الساعة.

وعن عدد ركعاتها أضاف الهوارى، هي ركعتان منوهًا إلى سور القرآن التي تقرأ في هاتين الركعتين، ففي الركعة الأولى يقرأ بالفاتحة وسورة الأعلى، وفي الركعة الثانية يقرأ بالفاتحة وسورة الغاشية، ومن لم يحفظ هذه الصور عليه أن يقرأ ما تيسر له من القرآن الكريم.

وعن عدد التكبيرات أكد أنه بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى يوجد سبع تكبيرات قبل قراءة الفاتحة، وفي الركعة الثانية بعد تكبيره القيام يوجد خمس تكبيرات قبل قراءة الفاتحة، وهذا ما يسمى بتكبيرات الزوائد.

وبين الهوارى أن صلاة العيد في البيت تجوز للمسلم منفردًا أو في جماعة، مشيرًا إلى أنه لو وجد صلاة جماعة بأهل بيته فيجوز له ذلك، ويجوز له أن يصلى منفردًا.

وأما عن خطبة صلاة العيد -وفي ظل هذه الظروف- تصلى صلاة العيد في المنزل قضاء فتكون من غير خطبة.