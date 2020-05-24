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القوى العاملة: استكمال صرف 150 مليون جنيه لـ140 ألف عامل بالسياحة

11:52 ص الأحد 24 مايو 2020
القوى العاملة: استكمال صرف 150 مليون جنيه لـ140 ألف عامل بالسياحة

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يستكمل حاليا صرف إعانات الطوارئ للعاملين في قطاع السياحة، والتي تصل إلى 149 مليونا و910 ألاف و622 جنيها، لنحو 140 ألفا و433 عاملا يعملون في 1230 منشأة متضررة من جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة من (كوفيد-19).

وأوضح الوزير، أن إجمالي أعداد المتقدمين بقطاع السياحة للصندوق لصرف الإعانات المتضررين من وباء كورونا وصل حتى الآن إلى 3800 منشاة، وبعد استكمال الصرف يتبقى 1570 منشأة سياحية جار استكمال بياناتها تمهيدا للصرف.

وأكد سعفان، وضع قواعد خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية خلال اجتماعهم الأخير لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذى بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.

محمد سعفان عمال السياحة صندوق إعانات الطوارئ

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