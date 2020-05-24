نائب محافظ الجيزة يقود حملة لتطهير وتعقيم مستشفى أبوالنمرس المركزي

أول أيام عيد الفطر| الاحتفالات تختفي من شوارع القاهرة وانتشار أمني

كتب- أحمد مسعد:

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ويرافقه المهندس محمود فؤاد رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس حملة تطهير وتعقيم مستشفى أبوالنمرس.

ووجه نائب المحافظ بضرورة تطهير وتعقيم أماكن المرضى وقسم الأستقبال وغرف العزل وفناء المستشفي.

كما تفقد الشهابي، منظومة العمل والوقوف علي جهزية تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي وتنفيذ إجراءات العزل والالتزام بكافة الأجراءات الأحترازية والوقائية اللازمة لفيروس كورونا المستجد حفاظا على سلامة المواطنين.

يذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد كلف قيادات المحافظة بأتخاذ الأجراءات الأحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتطبيق قرارات مجلس الوزراء بتكثيف أعمال تطهير وتعقيم المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافطة لمنع انتقال العدوى ومحاصرة الفيروس والحد من انتشاره بين المواطنين.