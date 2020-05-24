الإسكان: تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات وتطهير وتعقيم المدارس ببني سويف الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، إن إداراتي البيئة والتنمية بالجهاز وشركات خدمات النظافة العاملة بالمدينة كثفت أعمال رفع المخلفات والنظافة وتطهير وتعقيم قطاع (و) بمنطقة إبني بيتك وعدة مناطق بالمدينة.

وأضاف عبدالرحمن، بحسب بيان، أنه تم استكمال أعمال تنظيف ورفع المخلفات لشارع الإمام علي بالحي السكني الثاني بالمدينة، إلى جانب تطهير وتعقيم مكتب إيرادات وتحصيل المياه ومدخل مبنى العزل بالمدينة الجامعية وجميع الطرق المؤدية له.

وأشار إلى أنه تم استكمال تطهير وتعقيم بعض مدارس الحي الأول ومنها مدرسة المستقبل التجريبية للغات ومدرسة النهضة الرسمية للغات، وكذا مدرسة الشهيد الثانوية الجديدة، وذلك في إطار الإجراءات التي يتخذها جهاز مدينة بنى سويف الجديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.