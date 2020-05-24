​​​مقترح برلماني بحذف أسماء سلاطين الدولة العثمانية من شوارع المحافظات

(مصراوي):

تقدم رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشــأن حذف أسماء سلاطين الدولة العثمانية من الشوارع واستبدالها بأسماء الشهداء.

وقال النائب: "يقدّم الشهداء لنا دروسًا عظيمة في حب الوطن والتفاني من أجل شموخه وعزه واستقراره، والحب الصادق للوطن قيمة مهمة لا تستغني عنها الأجيال في حاضرها ومستقبلها".

وتابع: "قدّم لنا الشهداء أروع الأمثلة في أرقى المعاني الوطنية، فقد أعطوا دون تردد نحو ساحات البطولة، ملبين نداء وطنهم بكل رجولة، فنستلهم من سيرتهم المشرقة المعاني الأخلاقية الراقية".

وطالب البلتاجي، بحذف أسماء سلاطين الدولة العثمانية من الشوارع واستبدالها بأسماء الشهداء مما يمثل بعدًا وطنيًا واجتماعيًا ومعنويًا، وتخليدًا لذكرى الشهداء التي تتجلى فيهم قيم العطاء والبذل والتضحية والشجاعة، ولتظل ذكراهم محفورة في قلوبنا.​