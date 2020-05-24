أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة رامز جلال الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

يخدم العاملين بالقطاع.. 8 معلومات عن التحول الرقمي في وزارة السياحة

03:33 ص الأحد 24 مايو 2020
يخدم العاملين بالقطاع.. 8 معلومات عن التحول الرقمي في وزارة السياحة

الدكتور خالد العناني وزير السياحة

كتب- يوسف عفيفي:

تسعى وزارتي السياحة والآثار، والإنتاج الحربي، لتنفيذ مشروع التحول الرقمي في وزارة السياحة بهدف تطوير الأداء والارتقاء بمنظومة العمل.

وناقش الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع المختصين في وزارة الإنتاج الحربي، التعاون المشترك بين الوزارتين في تنفيذ هذا المشروع، بحضور القيادات المعنية بالوزارتين ورؤساء مجالس إدارات الاتحاد المصري للغرفة السياحية والغرف المعنية.

ويرصد "مصراوي" 8 معلومات عن المشروع كالتالي:

1- المشروع يهدف إلى تيسير منظومة استخراج التراخيص السياحية.

2- إحكام الرقابة والتفتيش على المنشآت السياحية والفندقية.

3- إنشاء قواعد بيانات متكاملة بالمنشآت السياحية والفندقية وللعاملين في القطاع (عمالة منتظمة وغير منتظمة) بما يخدمهم.

4- يتسق المشروع مع نهج الدولة في تطبيق التحول الرقمي.

5- يعزز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية في الجهات الحكومية.

6- يحسن أداء الوزارات والهيئات الحكومية.

7- يرفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور وكفائتها من خلال تحسين بيئة العمل.

8- المشروع يوفر الدعم لعملية صناعة القرار.

خالد العناني وزارة السياحة والآثار مشروع التحول الرقمي وزارة الإنتاج الحربي

الخبر التالى:

وزير الأوقاف عن إقامة صلاة العيد بمسجد الفتاح العليم: سعادتي بالغة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 15786

    عدد المصابين

  • 4374

    عدد المتعافين

  • 707

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5240905

    عدد المصابين

  • 2075914

    عدد المتعافين

  • 338762

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تكشف تفاصيل طقس أول أيام عيد الفطر (بيان بالدرجات)