يخدم العاملين بالقطاع.. 8 معلومات عن التحول الرقمي في وزارة السياحة

كتب- يوسف عفيفي:

تسعى وزارتي السياحة والآثار، والإنتاج الحربي، لتنفيذ مشروع التحول الرقمي في وزارة السياحة بهدف تطوير الأداء والارتقاء بمنظومة العمل.

وناقش الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع المختصين في وزارة الإنتاج الحربي، التعاون المشترك بين الوزارتين في تنفيذ هذا المشروع، بحضور القيادات المعنية بالوزارتين ورؤساء مجالس إدارات الاتحاد المصري للغرفة السياحية والغرف المعنية.

ويرصد "مصراوي" 8 معلومات عن المشروع كالتالي:

1- المشروع يهدف إلى تيسير منظومة استخراج التراخيص السياحية.

2- إحكام الرقابة والتفتيش على المنشآت السياحية والفندقية.

3- إنشاء قواعد بيانات متكاملة بالمنشآت السياحية والفندقية وللعاملين في القطاع (عمالة منتظمة وغير منتظمة) بما يخدمهم.

4- يتسق المشروع مع نهج الدولة في تطبيق التحول الرقمي.

5- يعزز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية في الجهات الحكومية.

6- يحسن أداء الوزارات والهيئات الحكومية.

7- يرفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور وكفائتها من خلال تحسين بيئة العمل.

8- المشروع يوفر الدعم لعملية صناعة القرار.