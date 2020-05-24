برلماني: مبادرة التخطيط لتقليل الكثافة الطلابية خطوة جيدة نحو تحسين بيئة التعليم
(مصراوي):
أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أن أحد أخطر المعوقات التي تعاني منها وزارة التربية والتعليم، وهو ارتفاع كثافة الطلاب في الفصول، إذ إن النقص الحاد في الأبنية التعليمية مع الزيادة غير العادية في أعداد التلاميذ بلغت بأعداد الفصول إلى ما يقارب 100 في الفصل الواحد في بعض المدارس.
وأشاد بركات بمبادرة وزارة التخطيط لتقليل الكثافة الطلابية بالمدارس، برصد مبلغ ضخم يصل إلى 6.8 مليار جنيه ضمن مبادرة إتاحة التعليم، للإنشاء والتوسع في بناء الفصول لتقليل كثافة الطلاب من 47 طالبًا إلى 46 فقط، من خلال إقامة 27.5 ألف فصل جديد خلال العام المالي المقبل.
وأوضح أنه بالرغم من احتياج مصر إلى 100 ألف فصل لتقليل الكثتفة، إلى أن المبادرة تعتبر خطوة جيدة في الطريق نحو تحسين بيئة للتعلم.
وأضاف أن تجربة التعليم عن بعد خلال أزمة كورونا وضعت أمامنا مقترحًا جديدا للتغلب على عائق الكثافة الطلابية في المدارس، متمثلًا في تخيير الطلاب بين الدراسة بالمدارس وبين التعليم الإلكتروني ولكن بشرط توافر البنية التحتية التكنولوجية اللازمة ومنح الاختيار للطالب وفق مدى قدرته وتدريبه.
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