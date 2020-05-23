وصول 165 مصريًا من العالقين في عُمان إلى مطار مرسى علم

(مصراوي):



استقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء اليوم السبت، رحلة طيران استثنائية، قادمة من سلطنة عمان، تقل على متنها 165 عالقًا مصريًا، ضمن الرحلات الاستثنائية التي تنفذها الشركة الوطنية مصر للطيران، لإعادة العالقين بالخارج تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال مصدر من مطار مرسى علم الدولي، إن الرحلة وصلت مساء اليوم من العاصمة العمانية مسقط، ضمن رحلات العالقين بالخارج التي تصل لمرسى علم، مؤكدًا أنه جار اتخاذ الإجراءات المتبعة لنقلهم للفندق المخصص لهم كحجر صحي بمرسى علم لمدة أسبوع.