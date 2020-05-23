في الحلقة الأخيرة من "الاختيار".. المتحدث العسكري ينشر كليب "سلام سلام"
نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" كليب أغنية "سلام سلام" للمطربة أصالة.
وأذيعت الأغنية في نهاية الحلقة 30 من مسلسل "الاختيار"، الذي يحكي قصة العقيد شهيد أحمد صابر منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، بشمال سيناء، والذي لاقى ربه يوم 7 يوليو 2017، في الهجوم الإرهابي على كمين مربع البرث.
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