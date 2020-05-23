أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة رامز جلال الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الزراعة: ارتفاع الصادرات المصرية.. والموالح تجاوزت مليون و400 ألف طن

10:19 م السبت 23 مايو 2020
الزراعة: ارتفاع الصادرات المصرية.. والموالح تجاوزت مليون و400 ألف طن

أرشيفية لصادرات مصرية

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع صادرات مصر الزراعية ليقترب من الـ3 ملايين و280 ألف، مشيرًا إلى تصدر الموالح المصرية الصادرات الزراعية لجميع الأسواق العالمية.

وأضاف العطار في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن 3 محاصيل شهدت ارتفاع، وهي البصل بتصدير 210 ألف طن، ليحتل المركز الثالث، بينما جاءت البطاطس في المركز الثاني بكمية قدرت بـ619 ألف طن، بينما مازالت الموالح تغرد منفردة بتصدير مليون و400 ألف طن.

وتابع: "الحجر الزراعي يعمل بكامل طاقته حتى خلال أيام عيد الفطر المبارك".

وأشار رئيس الحجر الزراعي، إلى تكثيف المرور على محطات الفرز والتعبئة بكافة الموانئ والمنافذ؛ لضمان الحفاظ على جودة المنتج المصري. ​

الصادرات المصرية الموالح وزارة الزراعة صادرات مصر الزراعية

الخبر التالى:

في الحلقة الأخيرة من "الاختيار".. المتحدث العسكري ينشر كليب "سلام سلام"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 15786

    عدد المصابين

  • 4374

    عدد المتعافين

  • 707

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5240905

    عدد المصابين

  • 2075914

    عدد المتعافين

  • 338762

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قرار جمهوري بالعفو عن باقي المدة لمحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر