الزراعة: ارتفاع الصادرات المصرية.. والموالح تجاوزت مليون و400 ألف طن

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع صادرات مصر الزراعية ليقترب من الـ3 ملايين و280 ألف، مشيرًا إلى تصدر الموالح المصرية الصادرات الزراعية لجميع الأسواق العالمية.

وأضاف العطار في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن 3 محاصيل شهدت ارتفاع، وهي البصل بتصدير 210 ألف طن، ليحتل المركز الثالث، بينما جاءت البطاطس في المركز الثاني بكمية قدرت بـ619 ألف طن، بينما مازالت الموالح تغرد منفردة بتصدير مليون و400 ألف طن.

وتابع: "الحجر الزراعي يعمل بكامل طاقته حتى خلال أيام عيد الفطر المبارك".

وأشار رئيس الحجر الزراعي، إلى تكثيف المرور على محطات الفرز والتعبئة بكافة الموانئ والمنافذ؛ لضمان الحفاظ على جودة المنتج المصري. ​