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رئيس العبور يجتمع مع مجموعة الطوارئ لمتابعة انتظام سير العمل في العيد

08:58 م السبت 23 مايو 2020
رئيس العبور يجتمع مع مجموعة الطوارئ لمتابعة انتظام سير العمل في العيد

مدينة العبور

(مصراوي):

اجتمع المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بمجموعة العمل (الطوارئ)، لوضع خطة لمتابعة سير العمل واستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" والالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء خلال إجازة عيد الفطر المبارك، للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين.

ووجه بتفعيل غرفة عمليات لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة بالمدينة، والاستعداد للتدخل الفوري في حالات الطوارئ.

وفي ذات السياق وجه رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، الإدارات المختصة بمواصلة الجهود المبذولة في تعقيم وتطهير مختلف الأحياء واستغلال فترة الأعياد لرفع كفاءة: (الإنارة- النظافة- ورش المبيدات الحشرية).

كما شدد على رؤساء الأحياء بالمرور الدوري كل في نطاق عمله، للتأكد من التزام المواطنين بقرارات الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد".

مدينة العبور أحمد عمران أحم عيد الفطر

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