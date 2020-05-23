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الرئيس السيسي يتبادل برقيات التهنئة مع ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية بمناسبة العيد

08:53 م السبت 23 مايو 2020
الرئيس السيسي يتبادل برقيات التهنئة مع ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية بمناسبة العيد

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة- (أ ش أ):


تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقيات التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب الرئيس السيسي - في برقياته - عن أصدق تهانيه لهم ولشعوبهم الشقيقه بهذه المناسبة السعيدة، داعيًا المولى (عز وجل) أن يتمم على شعوب أمتينا العربية والإسلامية بالرخاء والتقدم والازدهار.

كما بعث رئيس الجمهورية برقيه تهنئه إلى مسلمي مصر بالخارج بمناسبه حلول عيد الفطر المبارك، جاء فيها "الإخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج أبعث إليكم بإصدق التهاني وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا المولى (عز وجل) أن يعيد عليكم هذه المناسبة الطيبة بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من الخير والنماء.. عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير".

وتلقى الرئيس السيسي برقيات تهنئة بحلول عيد الفطر المبارك من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن خالص تهانيهم له، وأطيب تمنياتهم لمصرنا الحبيبة بالمزيد من الرقي والأمان والاستقرار.

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