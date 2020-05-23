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انتصار السيسي: أسأل الله أن يرفع البلاء عن مصر والعالم

08:48 م السبت 23 مايو 2020
انتصار السيسي: أسأل الله أن يرفع البلاء عن مصر والعالم

انتصار السيسي

وجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية بالتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك.

وكتبت الصفحة الرسمية للسيدة انتصار السيسى علي فيس بوك: "كل عام والشعب المصري والأمة الإسلامية بخير بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، فاحتفالنا بتلك الأعياد المباركة يعكس وحدة وترابط الشعب المصري، وأسأل الله أن ينعم علينا في هذه المناسبة بمزيد من السلام والطمأنينة ورفع البلاء عن مصر والعالم أجمع.. كل عام وأنتم بخير".

انتصار السيسي رفع البلاء عيد الفطر

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