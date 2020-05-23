وزيرة الثقافة تطلق اسم "آدم حنين" على إحدى أهم قاعات قصر الفنون

القاهرة- (أ ش أ):

قررت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، اليوم السبت، إطلاق اسم المثال الراحل "آدم حنين" على إحدى أهم قاعات قصر الفنون، والتي كانت تحمل اسم اتجاه وتهتم بالمواهب والتجارب الواعدة الشابة تخليدا له وعرفانا بانجازاته الفنية التى سجلها تاريخ الفن التشكيلى الحديث والمعاصر.

وقال الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في تصريح اليوم، إن الشعار الجديد للقاعة يستلهم الروح الفنية المتفردة لآدم حنين، والتي عبرت بصدق عن الهوية المصرية، مشيرًا إلى إعداد معرض استيعادي لأعمال الراحل بمجمع الفنون عقب عودة الحياة إلى طبيعتها في مصر.

جدير بالذكر أن الراحل "آدم حنين" أحد أهم المثالين العالميين، تميز بالقدرة على تشكيل الخامات الصلبة إلى جانب المهارة في الرسم على أوراق البردي بأصباغ طبيعية، حقق الكثير من الإنجازات الفنية التي ستبقى علامات بارزة في ساحة التشكيل المصري والدولي.

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