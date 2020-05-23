أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة رامز جلال الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

وزيرة الثقافة تطلق اسم "آدم حنين" على إحدى أهم قاعات قصر الفنون

08:41 م السبت 23 مايو 2020
وزيرة الثقافة تطلق اسم "آدم حنين" على إحدى أهم قاعات قصر الفنون

الدكتورة إيناس عبدالدايم

القاهرة- (أ ش أ):

قررت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، اليوم السبت، إطلاق اسم المثال الراحل "آدم حنين" على إحدى أهم قاعات قصر الفنون، والتي كانت تحمل اسم اتجاه وتهتم بالمواهب والتجارب الواعدة الشابة تخليدا له وعرفانا بانجازاته الفنية التى سجلها تاريخ الفن التشكيلى الحديث والمعاصر.

وقال الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في تصريح اليوم، إن الشعار الجديد للقاعة يستلهم الروح الفنية المتفردة لآدم حنين، والتي عبرت بصدق عن الهوية المصرية، مشيرًا إلى إعداد معرض استيعادي لأعمال الراحل بمجمع الفنون عقب عودة الحياة إلى طبيعتها في مصر.

جدير بالذكر أن الراحل "آدم حنين" أحد أهم المثالين العالميين، تميز بالقدرة على تشكيل الخامات الصلبة إلى جانب المهارة في الرسم على أوراق البردي بأصباغ طبيعية، حقق الكثير من الإنجازات الفنية التي ستبقى علامات بارزة في ساحة التشكيل المصري والدولي.

هذا المحتوى من

إيناس عبدالدايم وزارة الثقافة قصر الفنون

الخبر التالى:

انتصار السيسي: أسأل الله أن يرفع البلاء عن مصر والعالم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 15786

    عدد المصابين

  • 4374

    عدد المتعافين

  • 707

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5240905

    عدد المصابين

  • 2075914

    عدد المتعافين

  • 338762

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قرار جمهوري بالعفو عن باقي المدة لمحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر