حملة مكبرة للقضاء على التعديات والإشغالات بحدائق أكتوبر (صور)
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
-
عرض 4 صورة
قال المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إن الجهاز يواصل حملاته المكبرة لإزالة التعديات على العمارات ورفع الإشغالات عن حرم الطريق بمناطق دهشور وأبناء الجيزة ومساكن عثمان، بالتنسيق بين الإدارات المختصة في الجهاز والجهات الأمنية.
وأوضح رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن الحملات أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات ورفع الإشغالات بالمناطق المذكورة، وهي الحملات التي بدأها الجهاز منذ أيام بالتعاون مع قسم شرطة ثالث أكتوبر وقسم شرطة رابع أكتوبر والإدارات المعنية بجهاز المدينة، تطبيقًا للقانون وحفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
15786
عدد المصابين
-
4374
عدد المتعافين
-
707
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
5240905
عدد المصابين
-
2075914
عدد المتعافين
-
338762
عدد الوفيات
إعلان