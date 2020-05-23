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حملة مكبرة للقضاء على التعديات والإشغالات بحدائق أكتوبر (صور)

08:40 م السبت 23 مايو 2020
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قال المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إن الجهاز يواصل حملاته المكبرة لإزالة التعديات على العمارات ورفع الإشغالات عن حرم الطريق بمناطق دهشور وأبناء الجيزة ومساكن عثمان، بالتنسيق بين الإدارات المختصة في الجهاز والجهات الأمنية.

وأوضح رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن الحملات أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات ورفع الإشغالات بالمناطق المذكورة، وهي الحملات التي بدأها الجهاز منذ أيام بالتعاون مع قسم شرطة ثالث أكتوبر وقسم شرطة رابع أكتوبر والإدارات المعنية بجهاز المدينة، تطبيقًا للقانون وحفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة.

جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر حملات ازالة ازالة التعديات حدائق أكتوبر

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