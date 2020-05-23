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"البحوث الفلكية" تكشف تفاصيل مشاهد "ممتعة" في سماء القاهرة ليلة عيد الفطر

07:49 م السبت 23 مايو 2020
"البحوث الفلكية" تكشف تفاصيل مشاهد "ممتعة" في سماء القاهرة ليلة عيد الفطر

البحوث الفلكية

القاهرة- (أ ش أ):

صرح الدكتور أشرف لطيف تادرس، الأستاذ الباحث بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، بأن سماء القاهرة في ليلة عيد الفطر التي توافق الليلة الحالية تعد بمشاهدة فلكية ممتعة، تبدأ في الساعة السابعة مساء باتجاه الغرب حين ظهور بداية غروب هلال القمر، وفوقه تمامًا كوكبا عطارد والزهرة.

وقال في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه في الساعة الثانية صباحًا فجر يوم العيد وحتى شروق شمسه، وباتجاه الجنوب الشرقي ستظهر الكواكب الثلاثة (المشترى وزحل والمريخ) على استقامة واحدة تقريبًا، وفوقهم المجموعة الشهيرة المعروفة باسم "النسر الطائر" وألمع نجومه الطير.

وأضاف تادرس أنه في اتجاة الجنوب، وفي الموعد ذاته نجد مجموعة القوس المعروفة باسم "براد الشاي"، و"مجموعة العقرب"، وألمع نجومه قلب العقرب وهو نجم أحمر اللون، مشيرًا إلى أن هواه الفلك يمكنهم رؤية تلك الظواهر الفلكية الممتعة عند صفاء السماء، ومن الأماكن الفضاء المرتفعة.

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البحوث الفلكية عيد الفطر أشرف لطيف تادرس

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