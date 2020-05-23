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مطار مرسى علم يستقبل طائرة من الجزائر على متنها مصريين عالقين

07:40 م السبت 23 مايو 2020
مطار مرسى علم يستقبل طائرة من الجزائر على متنها مصريين عالقين

مطار مرسى علم الدولي

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار مرسى علم اليوم السبت، رحلة طيران خاصة قادمة من الجزائر، وعلى متنها ركاب مصريين في إطار خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج.

وصرح مصدر مسئول في مطار مرسى علم، أن فريق الحجر الصحي بالمطار، استقبل ركاب الرحلة وتم توقيع الكشف الطبي عليهم وقياس درجات الحرارة وإجراء عمليات التطهير والتعقيم للحقائب والأمتعة، ونقلهم إلى أحد فنادق الإقامة بمدينة مرسى علم لقضاء فترة الحجر الصحي لمدة أسبوع.

يأتي هذا في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

مطار مرسى علم رحلة طيران خاصة الجزائر الحجر الصحي مدينة مرسى علم فيروس كورونا

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