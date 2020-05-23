"قومي السكان" ويونيسيف يستأنفان مبادرة "شباب مصر" في مواجهة كورونا

كتب - أحمد جمعة:

وقع الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، بروتوكول تعاون مع رؤساء منظمات العمل التطوعي من طلبة الجامعات المصرية العلمية، لتنفيذ الخطة القومية لرفع الوعي المجتمعي، كأحد محاور الاستراتيجية القومية للسكان 2030، في إطار خطة العمل السنوية المبرمة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف مصر).

قال نائب وزير الصحة في بيان اليوم، إن هذه الشراكة تأتي تماشياً مع توجيهات رئيس الجمهورية بالتركيز على شريحة الشباب والأجيال الناشئة بما يساهم في جهود الدولة لبناء الشخصية والإنسان المصري.

وأضاف أن خطة العمل السنوية المبرمة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف مصر) ، تدعم الجهود الوطنية لمكافحة جائحة كورونا والتى تقودها وزارة الصحة والسكان ، حيث تشتمل على برامج تدريبية للطلبة بهدف تأهيلهم ، لتوعية أقرانهم من الشباب بكافة الجامعات الحكومية وكذا أفراد المجتمع ، حول عدة موضوعات منها السلامة العقلية والنفسية ، الوقاية من عدوى فيروس كورونا ، التربية الإيجابية لوقف العنف ضد الأطفال ، ومناهضة الوصم والتمييز ضد العاملين بالقطاع الصحى ومن أصيبوا بالعدوى.

وأشاد " توفيق " بالجهود التي تبذلها الحكومة ، وتعاملها بشكل علمي واحترافي في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، قال برونو مايس، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف في مصر " تعد جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-١٩) أزمة عالمية غير مسبوقة. وتعمل يونيسف مع الشركاء لحماية الأطفال من مخاطر هذه الأزمة. وتأتي خطة العمل السنوية الموقعة اليوم مع المجلس القومي للسكان لتؤكد على التزامنا بدعم التدخلات التي تقودها الدولة ضمن خطتها لمواجهة هذه الأزمة الطارئة، وحماية الأطفال والشباب من عواقبها،وأضاف السيد برونو مايس "نحن فخورون أيضا بالتعاون مع جميع شركائنا الوطنيين وكذلك مع الشباب الطموح و إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة الشباب المصري. نأمل أن ينضم المزيد من الشباب الراغبين في التطوع إلى هذه المبادرة، ونعمل أيضا على البناء على ما تم تحقيقه فيما يتعلق بتمكين الشباب.

جدير بالذكر أن محورى الشباب والإعلام من المحاور الرئيسية للاستراتيجية القومية للسكان 2015/2030 بهدف تحسين الخصائص السكانية والتى من مكوناتها مكافحة الأمراض المعدية ، وصحة الأسرة ، ونمط الحياة الصحية والتغذية .

وتأتى هذه الشراكة بعد نجاح المرحلة الأولى والثانية من مبادرة شباب مصر والتى أطلقت عام 2017 إستجابة لتوجيهات الرئيس وتوصيات المؤتمر الوطنى الأول للشباب نوفمبر 2016 . وتشمل المرحلة الثالثة من المبادرة إشراك 4 جمعيات طلابية منها : الاتحاد الدولي لجمعيات طلاب الطب – مصر (IFMSA-Egypt)-الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة (EPSF)- الاتحاد المصري لطلاب العلاج الطبيعي (EUPTS)-الجمعية المصرية العلمية لطلاب التمريض وحديثى التخرج (ENNSSA).