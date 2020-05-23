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فرج عامر: توطين الصناعة على رأس أولوياتنا بالبرلمان

03:56 م السبت 23 مايو 2020
فرج عامر: توطين الصناعة على رأس أولوياتنا بالبرلمان

المهندس فرج عامر

قال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة لديها عدة ملفات تدرسها خلال دور الانعقاد الجاري للبرلمان والأخير، أهمها توطين الصناعة بعد انهيار العولمة، والذي ثبت بعد أزمة فيروس "كورونا المستجد"، والذي نال من العالم كله، أن الاقتصاد يحتاج للاعتماد بشكل رئيسي على الصناعة الوطنية، وثبت أنه لا بد من الاعتماد عليها.

وأضاف عامر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، السبت، أن اللجنة ستبحث دورها في هذا الصدد، وما يحتاجه الملف من دعم، مؤكدًا أن اللجنة ستقدم للدولة الدعم الكامل.

وأكد عامر أن مجالي الصناعة والزراعة هما أهم دخل الآن بعد أن أثبتت السياحة هشاشة الدخل في الأزمات التي سرعان ما يتأثر بها قطاع السياحة.

فرج عامر توطين الصناعة مجلس النواب

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