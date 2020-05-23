بالفيديو.. الصحة تكشف شروط العزل المنزلي لمصابي كورونا



كتب - أحمد جمعة:

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أهم الشروط الواجب توافرها في العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة في فيديو توعوي اليوم السبت، أن من بين تلك الشروط: وجود المريض في غرفة خاصة سواء شاب أو كبار سن، كما أن العزل يتم بعد الكشف على المريض لدى الطبيب المعالج وشرحه للمريض طرق العلاج وكيفية قياس درجة حرارته.

كما تشمل مواصفات المنزل الذي يتم عزل المريض فيه: أن يضم غرفة مستقلة ذات تهوية طبيعية جيدة وأن يكون للمريض حمام خاص ولو حمام مشترك يجب أن تكون غرفة المريض الأقرب للحمام.

ويجب على المريض ارتداء كمامة أثناء الخروج من الغرفة وتطهير الحمام بعد خروج المريض في كل مرة.

وأشارت وزارة الصحة أنه يجب تواجد شخص واحد من الأصحاء غير مسن مسئول عن تقديم الاكل للمريض أو المستلزمات الشخصية التي يحتاج إليها، ولا يجب أن يدخل الغرفة وإذا إضطر لذلك عليه أن يدخل الغرفة وهو يرتدي كمامة وماسك ويغسل يديه بعد الخروج.

كما يجب أن يكون لكل شخص أدوات شخصية للمريض خاصه به بجانب منع الزيارات.

وتابعت وزارة الصحة أنه في حالة استمرار درجة حرارة الجسم مرتفعة لأكثر من ٣ أيام يجب التواصل مع الخط الساخن ١٠٥ أو الذهاب للمستشفى الذي كشف فيها المريض.