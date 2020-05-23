أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة رامز جلال الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

باقة ورد من السيسي لأسر شهداء الأطقم الطبية.. وابنة ممرض: "شكرا على التقدير"

02:17 م السبت 23 مايو 2020
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب - أحمد جمعة:
أهدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، باقة من الورد لعدد من أسر الأطقم الطبية العاملة في مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، والذين توفوا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت هدى سيد المحسناوي، ابنة الممرض سيد المحسناوي، الذي توفى بمستشفى النجيلة، صورة لباقة ورد أرسلت إليهم من الرئيس السيسي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مدونا عليها اسم الرئيس.

ووجهت هدى، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، الشكر للرئيس السيسي على تقديره لهم ولفتته الإنسانية بإرسال باقة من الزهور إليهم كتعبير لهم عن تقديره.

وقالت: "كلنا عارفين أن مفيش حاجه هتعوض حسك في الدنيا دى ولا حاجة تساوي دخلتك علينا البيت ونفسك حوالينا بس التقدير في حد ذاته حاجة جميلة ومريحة".

شهداء الأطقم الطبية مستشفيات العزل

الخبر التالى:

مياه الجيزة: انتهاء الكسر المفاجئ بخط مياه محطة امبابة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 15003

    عدد المصابين

  • 4217

    عدد المتعافين

  • 696

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5128492

    عدد المصابين

  • 1966135

    عدد المتعافين

  • 333489

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة تكشف شروط العزل المنزلي لمصابي كورونا