باقة ورد من السيسي لأسر شهداء الأطقم الطبية.. وابنة ممرض: "شكرا على التقدير"

بعد 4 عقود من العمل الشاق.. نفق العروبة خارج الخدمة - صور

كتب - أحمد جمعة:

أهدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، باقة من الورد لعدد من أسر الأطقم الطبية العاملة في مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، والذين توفوا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت هدى سيد المحسناوي، ابنة الممرض سيد المحسناوي، الذي توفى بمستشفى النجيلة، صورة لباقة ورد أرسلت إليهم من الرئيس السيسي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مدونا عليها اسم الرئيس.

ووجهت هدى، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، الشكر للرئيس السيسي على تقديره لهم ولفتته الإنسانية بإرسال باقة من الزهور إليهم كتعبير لهم عن تقديره.

وقالت: "كلنا عارفين أن مفيش حاجه هتعوض حسك في الدنيا دى ولا حاجة تساوي دخلتك علينا البيت ونفسك حوالينا بس التقدير في حد ذاته حاجة جميلة ومريحة".