الجيزة تستقبل عيد الفطر بإجراءات مشددة.. المحافظ: حملات للتفتيش على منافذ البيع



كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة اتخاذ عددا من الإجراءات الاستثنائية لاستقبال عيد الفطر المبارك للتسهيل والتيسير علي المواطنين وحفاظا على سلامتهم.

وشدد المحافظ، في بيان اليوم، على غلق كافة أماكن التنزة والترفيهية والحدائق خلال أيام العيد ومنع التجمعات والتأكيد علي غلق المقاهي والكافيهات والمطاعم مع تشكيل لجان تضم كافة الجهات المعنية للمرور اليومي بمختلف الاحياء والمراكز لمتابعة تطبيق تلك القرارات والتعامل الحازم مع أي مخالفة في ضوء الإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة لمواجهه فيروس كورونا.

وأضاف راشد أنه تم رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات في عيد الفطر المبارك خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا التي تمر بها البلاد، مشيرا أن غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بالمحافظة تعملان بشكل مستمر وعلى اتصال دائم بغرف العمليات بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لرصد أية معوقات في الخدمات أو طوارئ محتملة لسرعة توفير الحلول للتيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم بالشكل المطلوب.

وأوضح راشد، في بيان، أنه تم التوجيه لمديرية الصحة برفع حالة الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات الحكومية والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والعلاجية بشكل مناسب وتنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض بحيث تنتظم الخدمة الصحية بكل الاحياء و المراكز والمدن والقرى بشكل جيد لاسيما وأن المنظومة الصحية تواصل الليل بالنهار في إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وكلف محافظ الجيزة بتنظيم حملات مشتركة تضم مديريات الشئون الصحية والطب البيطري والتموين ومباحث التموين وشرطة المرافق والأحياء للرقابة والتفتيش على المحلات خاصة التي تبيع اللحوم والأسماك والسلع التي يرتفع الطلب عليها في تلك المناسبة للتأكد من صلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق ومراجعة كافة البيانات المدونة على السلع ومنع كافة صور الغش التجاري والتلاعب في أسعار السلع الأساسية.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة التموين بتشديد الرقابة على مستودعات أنابيب البوتاجاز للتأكد من توافرها ومتابعة منافذ بيع السلع المختلفة مع وجود رقابة على المخابز للتأكد من إنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم رفع درجه الاستعدادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى داخل غرفة عمليات الخط الساخن على مدار الـ24 ساعة والتأكيد على عمل جميع المحطات بكفاءتها لكل وردية وذلك خلال أيام العيد ومتابعة الصيانات الدورية للمحطات والتأكد من جاهزيتها للعمل فى حال إنقطاع التيار الكهربائي.

وأشار راشد أنه تم الاستعداد بشكل كامل بمرفق الإسعاف وتجهيز عدد كاف من سيارات إسعاف مزودة بالأوكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات، موزعة بكافة انحاء المحافظة خاصة في ظل خطة الدولة في مجابهة فيروس كورونا كما تشمل الخطة تأمين الخدمات الإسعافية من خلال رفع درجة الاستعداد ووضع السيارات في حالة استنفار.