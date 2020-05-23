80 مصريا يصلون من لبنان على رحلة استثنائية

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم السبت، رحلة إستثنائية قادمة من العاصمة اللبنانية ييروت وعلى متنها 80 راكبا مصريا من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر بالمطار: وصلت رحلة خاصة استثنائية تابعة لشركة مصر للطيران رقم MS3201 وعلى متنها 80 راكبا قادمين من لبنان، وفحص اطباء الحجر الصحي بفحص ركاب الرحلة قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي لقضاء 7 أيام بالعزل على أن يعاد تحليل لهم مرة أخرى للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.



يذكر أن رحلات الجسر الجوى لعودة العالقين المصريين من الخارج والتى تنفذها وزارة الطيران، قد توقفت أمس على أن تستكمل الأسبوع المقبل في حين تقوم عدد من الشركات والجهات بتنظيم رحلات خاصة "شارتر" لإجلاء بعض العالقين المصريين من عدة دول بالعالم.