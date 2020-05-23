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برلماني: وقف العمل بضريبة الأطيان خفف الأعباء على الفلاح

12:44 م السبت 23 مايو 2020
برلماني: وقف العمل بضريبة الأطيان خفف الأعباء على الفلاح

النائب خالد مشهور

كتب- مصراوي:

أشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بقرار وقف العمل بضريبة الأطيان لمدة عامين بهدف التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، مؤكدا أن القطاع الزراعي والفلاحين في حاجة ماسة للمساندة في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى ليتمكنوا من مواصلة الإنتاج والتنمية الزراعية.

وأشار إلى أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية، أثلج صدور فلاحين مصر، وخفف آلامهم، وأنه جاء في وقته لتخفيف الأعباء على القطاع الزراعي والفلاح المصري، حيث إن مد فترة وقف ضريبة الأطيان الزراعية يخفف بعض الأعباء عن عاتق الفلاحين. خاصة بعد أزمات عدة واجهها الفلاح الفترة الأخيرة.

وأوضح أن أبرز ما واجهه الفلاحون خلال الأشهر الأخيرة هي عاصفة التنين التي تسببت في غرق العديد من الأراضي، وكذلك أزمة كورونا التي ارتبكت الأسواق، وأوقفت التصدير والاستيراد، وما نتج عنها من تشديد إجراءات التنقل لمنع انتشار وباء كورونا، مؤكدا أن القرار بوقف الضريبة سيساعد في تقوية إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

خالد مشهور ضريبة الأطيان

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