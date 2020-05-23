رئيس جهاز العبور يجتمع مع مجموعة الطوارىء لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة خلال عيد الفطر

كتب- محمد عبدالناصر:

اجتمع المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بمجموعة العمل (الطوارئ )، لوضع خطة لمتابعة سير العمل واستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء خلال إجازة عيد الفطر المبارك، للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين.

ووجه عمران، بتفعيل غرفة عمليات لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة بالمدينة، والاستعداد للتدخل الفوري في حالات الطوارئ.

وفى ذات السياق وجه رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، الإدارات المختصة بمواصلة الجهود المبذولة فى تعقيم وتطهير مختلف الأحياء واستغلال فترة الاعياد لرفع كفاءة ( الإنارة - النظافة - رش المبيدات الحشرية ).

شدد عمران، بحسب بيان، على رؤساء الأحياء بالمرور الدورى كل فى نطاق عمله، للتأكد من التزام المواطنين بقرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.