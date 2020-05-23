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رئيس جهاز العبور يجتمع مع مجموعة الطوارئ لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة خلال عيد الفطر

12:10 م السبت 23 مايو 2020
رئيس جهاز العبور يجتمع مع مجموعة الطوارئ لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة خلال عيد الفطر

جهاز تنمية مدينة العبور

كتب- محمد عبدالناصر:

اجتمع المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بمجموعة العمل (الطوارئ)، لوضع خطة لمتابعة سير العمل واستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، والالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء خلال إجازة عيد الفطر المبارك، للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين.

ووجه عمران، بتفعيل غرفة عمليات لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة بالمدينة، والاستعداد للتدخل الفوري في حالات الطوارئ.

وفى ذات السياق وجه رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، الإدارات المختصة بمواصلة الجهود المبذولة فى تعقيم وتطهير مختلف الأحياء واستغلال فترة الأعياد لرفع كفاءة (الإنارة- النظافة- ورش المبيدات الحشرية).

شدد عمران، بحسب بيان، على رؤساء الأحياء بالمرور الدوري كل فى نطاق عمله، للتأكد من التزام المواطنين بقرارات الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد".

مدينة العبور أحمد عمران عيد الفطر عمل المرافق

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