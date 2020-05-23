اللواء محمد إبراهيم : مصر بقيادة الرئيس السيسي لن تسمح لأي طرف أن يهدد أمنها القومي

القاهرة - أ ش أ:

أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن مصر تواجه خلال المرحلة الحالية مجموعة من التحديات المؤثرة على أمنها القومي وأهمها الوضع في ليبيا، قضية السد الإثيوبى، القرار الإسرائيلي بضم منطقة غور الأردن.

وقال اللواء محمد إبراهيم في تحليل تحت عنوان "مصر في مواجهة إقليم مضطرب" نشره المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إن هذه التحديات تجمعت في توقيت واحد، وهو ما يلقي بالعبء على طبيعة التعامل المصري معها وكيفية مواجهتها ارتباطاً بالسياسة العامة التي تحكم السياسة المصرية.

وأضاف: أن مصر لا زالت حتى الآن تتبنى وتؤيد وتطالب بالحل السياسي لكافة المشكلات المثارة حالياً، وهي على استعداد للقيام بدور إيجابي وبناء وفعال في المساهمة في حل هذه المشكلات، خاصة فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال إن هناك قناعة لدى مصر أن تفاقم هذه المشكلات سيؤدى إلى تفجر الوضع الأمني في المنطقة ويهدد استقرارها ومصالحها.. ومن هنا، كان التوجه المصري إلى الوساطة الدولية ثم إلى مجلس الأمن في قضية السد الإثيوبى، نظراً لعدم توصل المفاوضات إلى أية نتائج، وبالرغم من ذلك لازالت مصر حريصة على المشاركة في المفاوضات في حالة استئنافها.

وشدد علي أن تعامل مصر مع القضايا التي تمس أمنها القومي يعد تعاملاً جاداً للغاية ويخضع لحسابات دقيقة ودراسة مستفيضة لكافة البدائل المتاحة مع توافر القدرة الكاملة لدى مصر على تنفيذ البديل الأنسب الذي يتم التوافق عليه.

وأكد أن مصر لن تقبل مطلقاً أن يتعرض أمنها القومي إلى تهديدات حقيقية، ولن تسمح لأي طرف أياً كان أن يهدد استقرارها، ومخطئ من يعتقد أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة والحاسمة لا تمتلك القدرة على اتخاذ القرار في الوقت المناسب لردع كل من تسول له نفسه أن يهدد أمنها.

وقال نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية في تحليله: من الواضح أن مصر تواجه خلال المرحلة الحالية مجموعة من التحديات المؤثرة على أمنها القومي (الوضع في ليبيا، قضية السد الإثيوبى، القرار الإسرائيلي بضم منطقة غور الأردن)، ولعل أهم ما يمكن أن ننوه إليه هنا أن هذه التحديات قد تجمعت في توقيت واحد، وهو ما يلقي بالعبء على طبيعة التعامل المصري معها وكيفية مواجهتها ارتباطاً بالسياسة العامة التي تحكم السياسة المصرية، وبالتالي، من الضروري أن نوضح في البداية المبادئ التي تحكم السياسة المصرية في مواجهة القضايا الإقليمية والدولية المهمة، حتى يمكن الإقتراب من كيفية التعامل المصرى مع هذه التحديات أو التهديدات.