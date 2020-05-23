"الزراعة": غرفة عمليات خلال أجازة عيد الفطر.. وخط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين

كتب- أحمد مسعد:

قرر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تشكيل غرفة عمليات للوزارة خلال أجازة عيد الفطر المبارك، برئاسة المهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، وعضوية ممثلين عن قطاعات الوزارة الخدمية، لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنع التعدي على الأراضي الزراعية والتصدي لها وإزالة أي تعديات في مهدها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وذكر بيان لوزارة الزراعة اليوم أن غرفة عمليات وزارة الزراعة تتابع أيضا منافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن، حفاظا على حياة المواطنين، وكذلك متابعة عمليات حصاد محصول القمح.

كما قرر وزير الزراعة تخصيص خط ساخن برقم مختصر (19561) بالإضافة إلى الرقمين 01111866711 و01111866710

وخدمة الواتس آب للإبلاغ عن مخالفات البناء على الأراضي خلال أجازة العيد وأيضا تلقي استفسارات واقتراحات وشكاوى المواطنين على مدار العام والمتعلقة بكافة قطاعات الوزارة المتخلفة.

وشدد وزير الزراعة على ضرورة تنفيذ تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتفاعل مع مشاكل المواطنين والمزارعين والمربين وسرعة حلها.