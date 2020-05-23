بعد أن وصف نفسه بـ"نمبر وان".. نقابة القراء تصدر بيانًا رسميًا بشأن صلاح الجمل

كتب - محمود مصطفى:

أعلن محمد الساعاتي المتحدث الرسمي لنقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة، وجود حالة استنفار عام وغليان داخل أروقة النقابة بسبب التصريحات الفوضوية التي أدلى بها القارئ الطبيب صلاح الجمل التي تطاول فيها على رموز وأعلام دولة تلاوة القرآن الكريم على مستوى الكرة الأرضية.

وأضاف الساعاتي في بيان له، السبت، أن صلاح الجمل جانبه الصواب حين وصف نفسه بأنه "نمبر وان المقرئين"، مثل الفنان محمد رمضان، خلال استضافته في برنامج على مسؤوليتي للإعلامي أحمد موسى.

وأوضح أن نقابة القراء والمحفظين، تعرب عن أسفها البالغ من تطاول صلاح الجمل على رموز وأعلام تلاوة القرآن في دنيا التلاوة الذين حصلوا على إشادات من ملوك ورؤساء دول العالم، اعترافًا منهم وتقديرًا على اعتبار أنهم علموا الدنيا كلها كيف يقرؤون القرآن.

من جانبه قال الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية، القائم بعمل نقيب القراء، إن النقابة سبقت الجميع عندما رأت عدم صلاحية صلاح الجمل قارئًا للقرآن الكريم باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وناشدت لجنة الاختبار بالإذاعة والتليفزيون بإعادة النظر في قرار اعتماده.

وأيد مجلس إدارة النقابة قرار محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية بصفته رئيس لجنة اختبار الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون، والذي يقضي بمنع ظهور صلاح الجمل ووقف تلاواته.

وأكد حشاد أن النقابة تنفذ تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بضرورة التصدي للقراء الذين يسيئون للقرآن الكريم بتجاوزاتهم المتكررة ومعاقبتهم فورًا، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات ضد البعض منهم، وتم إبلاغ النائب العام بأسمائهم.