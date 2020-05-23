كورونا في 24 ساعة| الإصابات تواصل ارتفاعها في مصر.. وأمريكا الجنوبية ستصبح البؤرة الجديدة

كتب - أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار إعلان وزارة الصحة والسكان، تسجيل 783 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 11 حالة جديدة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن أمريكا الجنوبية ستصبح البؤرة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، بعد تخطي عدد الإصابات في قارة أمريكا الجنوبية حاجز النصف مليون حالة إصابة، في تصاعدٍ لعدد الإصابات المسجلة بالقارة.

يقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

الارتفاع مستمر.. الصحة: 783 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة

تخصيص المستشفيات العامة لفحص حالات الاشتباه بفيروس كورونا في أسيوط

وفاة مدير عام شئون الطلاب بجامعة جنوب الوادي متأثرًا بكورونا

تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في دمياط

الحكومة تحذر من بروتوكول علاج لكورونا منسوب لمستشفى قصر العيني الفرنساوي

الصحة تنفي الترخيص ببيع كواشف كورونا في الصيدليات وعبر مواقع التواصل الاجتماعي

إصابة رئيس شركة مياه الشرب بأسيوط بفيروس كورونا

تعافي 17 حالة جديدة من كورونا بمستشفى عزل العجمي

بعد تعافيهما.. خروج حالتين من مصابي كورونا في مستشفى العزل بقها

من قلب الأزهر.. صلاة التراويح على وقع كورونا (معايشة)

السعودية: إصابة 2642 جديدة بـ"كورونا" و13 حالة وفاة

جهاز المناعة أمل كبير في التوصل لعلاج فيروس كورونا

‏"الصحة العالمية": أمريكا الجنوبية ستصبح البؤرة الجديدة لكورونا

نتائج مبشرة.. علماء يختبرون لقاحا "ناجحا" ضد كورونا على أنفسهم

رويترز: إجمالي إصابات كورونا في أمريكا تجاوز مليون ونصف حالة

دراسة: عقار روج له ترامب على أنه علاج لكورونا يزيد خطر الوفاة

الصحة العالمية: حالات كورونا تتجاوز 100 ألف في أفريقيا

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