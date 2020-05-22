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"البحوث الإسلامية" يهنئ الأمتين الإسلامية والعربية بعيد الفطر المبارك

11:31 م الجمعة 22 مايو 2020
"البحوث الإسلامية" يهنئ الأمتين الإسلامية والعربية بعيد الفطر المبارك

عيد الفطرa

كتب - محمود مصطفى:
هنأ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الرَّئيس عبد الفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والمصريين قيادة وشعبًا والأمة الإسلامية والعربية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يجعله عيد فرح وسرور على الأمتين العربية والإسلامية وأن يعم الخير والبركات على جميع شعوب الأرض.

وقال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن عيد الفطر المبارك يأتي هذا العام في ظروف استثنائية يمر بها العالم أجمع، تقتضي منا جميعًا الشعور بالمسؤولية المجتمعية، والمحافظة على الأرواح حتي تمر الأزمة بسلام.

وأضاف عياد أن العيد يعد فرصة طيبة للتواصل بين الناس ونشر قيم المحبة والرحمة والتسامح والود وصلة الأرحام، وتخفيف الآلام عن الناس ومواساة الفقراء والمساكين وإدخال السرور على نفوسهم، ونشر روح التكافل الاجتماعي فيما بينهم، مع وجوب الأخذ بإجراءات الأمان والسلامة العامة التي تقتضيها الظروف الحالية.

الا?زهر الشريف السيسي عيد الفطر

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