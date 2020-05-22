"البحوث الإسلامية" يهنئ الأمتين الإسلامية والعربية بعيد الفطر المبارك
كتب - محمود مصطفى:
هنأ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الرَّئيس عبد الفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والمصريين قيادة وشعبًا والأمة الإسلامية والعربية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يجعله عيد فرح وسرور على الأمتين العربية والإسلامية وأن يعم الخير والبركات على جميع شعوب الأرض.
وقال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن عيد الفطر المبارك يأتي هذا العام في ظروف استثنائية يمر بها العالم أجمع، تقتضي منا جميعًا الشعور بالمسؤولية المجتمعية، والمحافظة على الأرواح حتي تمر الأزمة بسلام.
وأضاف عياد أن العيد يعد فرصة طيبة للتواصل بين الناس ونشر قيم المحبة والرحمة والتسامح والود وصلة الأرحام، وتخفيف الآلام عن الناس ومواساة الفقراء والمساكين وإدخال السرور على نفوسهم، ونشر روح التكافل الاجتماعي فيما بينهم، مع وجوب الأخذ بإجراءات الأمان والسلامة العامة التي تقتضيها الظروف الحالية.
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