كسر مفاجئ في خط رئيسي.. قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة

كتب-محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حدوث كسر مفاجئ بخط قطر 1000 مم زهر، من محطة مياة امبابة والمغذى للخزان اليابانى بالرماية.

وأوضحت الشركة في بيان لها، الجمعة، أن الكسر المفاجئ يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق الهرم وفيصل ومتفرعاتهم وكفر طهرمس ومنشأة البكارى والكوم الأحمر والمريوطية.

وأكدت الشركة أن هذا العطل خارج عن إرادتها، وتبذل قصارى جهدها في سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة.

وتقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة فى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضي.