لأخطاء في التلاوة.. رئيس الإذاعة: صلاح الجمل موقوف عن العمل منذ فبراير الماضي

كتب - مصراوي:

أكد محمد نوار، رئيس الإذاعة، أن الشيخ صلاح الجمل تم إيقافه من قبل لجنة القراء بالإذاعة منذ فبراير الماضي، وحتى الآن.

وأضاف نوار في تصريحات لمصراوي، الجمعة، أن لجنة القراء وجهت أكثر من إنذار للقارئ صلاح الجمل لارتكابه مخالفات عديدة، موضحا أن القرار جاء من لجنة عليا تضم علماء دين ولغة أفاضل، وخبراء في مجالات مختلفة، ومن بينهم رئيس لجنة المصحف الشريف بالأزهر ووكيل كلية التربية الموسيقية، وبعض الإذاعيين.

وأضاف نوار أن اللجنة الموحدة لم تتخذ قرارها إلا بعد مراجعة الشيخ صلاح الجمل أكثر من مرة، ومواجهته بأخطاء التلاوة التي يقع فيها ومطالبته بتصحيحها، لكنه لم يمتثل، وعليه صدر قرار منع إذاعة تلاوات له بالإذاعة والتليفزيون.

وكان الدكتور صلاح الجمل، القارئ والمبتهل قال: أنا نمبر وان فى القرآن الكريم شاء من شاء وأبى من أبى، زى محمد رمضان كده".

وأضاف الجمل، خلال لقائه مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد: أنا لا أسمح لأحد بابتزازى وأنا أكبر من ذلك بكثير، فأنا أحمل كتاب الله، ومتصدرى المشهد يخطأون أخطاء فاضحة لا يمكن أن تغتفر ولا يتم محاسبتهم، أخطاء فاضحة وجسيمة وعيب أن يكون فى مصر مقلدين، وكل المقلدين هم من يتصدرون المشهد لا يوجد حاليا فى مصر أصوات وكل الموجود مجرد مقلدين، نحن لدينا 10 مقلدين للطبلاوى و10 للشيخ عبد الباسط عبد الصمد مع احترامى لهذه الأصوات، فهؤلاء المشايخ أعلام وقامات كبيرة جدا فى تلاوة القرآن، جاء ذلك ردا على سؤال الإعلامى أحمد موسى عن سبب اختفاؤه الفترة الماضية.