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الأزهر ينعى ضحايا تحطم الطائرة الباكستانية

09:49 م الجمعة 22 مايو 2020
الأزهر ينعى ضحايا تحطم الطائرة الباكستانية

د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

كتب - محمود مصطفى:
نعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ضحايا تحطم الطائرة الباكستانية، التي تحطمت إثر سقوطها على منطقة سكنية في مدينة كراتشي، اليوم الجمعة، ما أسفر عن عشرات الضحايا والمصابين.

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر، في بيان له، الجمعة، بخالص العزاء والمواساة إلى دولة باكستان قيادة وحكومة وشعبا، وإلى أسر الضحايا، داعيا المولى -عز وجل- أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسُّلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

أحمد الطيب الأزهر الشريف تحطم الطائرة الباكستانية باكستان مدينة كراتشي

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