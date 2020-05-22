نعينع قارئا.. رئيس إذاعة القرآن الكريم يكشف تفاصيل بث صلاة العيد من مسجد السيدة نفيسة

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور حسن مدني رئيس إذاعة القرآن الكريم، إنه سيتم نقل شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، عبر أثير الإذاعة، صباح الأحد المقبل، من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، بمدينة القاهرة.

وأضاف مدني في تصريحات لمصراوي، الجمعة، أنه سيتم نقل شعائر الصلاة بنفس التدابير الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي التي نقلت بها صلاتي العشاء والتراويح من مسجد عمرو بن العاص، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، قبل أن تنتقل الإذاعة لنقل البث من الجامع الأزهر، في العشر الأواخر من رمضان.

وأشار رئيس شبكة القرآن الكريم، إلى أنه الدكتور أحمد نعينع يتلو آيات من الذكر الحكيم قبل أداء صلاة عيد الفطر، مشيرا إلى أن طاقم الإذاعة المشارك في البث، لن يتعدى أربعة أفراد، وتؤدى الصلاة بعد شروق الشمس بـ20 دقيقة، طبقا لما أعلنته هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

ونوه الدكتور حسن مدني، إلى أنه سيقدم لصلاة عيد الفطر عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، داعيا المولى عز وجل أن يعيد على مصر هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات، وأن يرفع عنها الوباء والبلاء.

ومن المقرر أن تؤدى صلاة عيد الفطر المبارك، من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، ويلقي خطبة العيد الشيخ يسري عزام، أحد أئمة الأوقاف المتمزين، بحضور 20 مصليا تحددهم الوزارة.

ووجهت وزارة الأوقاف، جميع المديريات الإقليمية، بتشغيل تكبيرات عيد الفطر المبارك، عبر مكبرات الصوت بالمساجد، نقلا من الإذاعة المصرية، وعدم السماح للإمام أو العمال بترديد التكبيرات، أو دخول أي شخص للمسجد.

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