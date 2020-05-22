تضاعف 3 مرات.. كيف تطور عدد سكان القاهرة الكبرى خلال 40 عاما؟

كتب - أحمد جمعة:

نشر المجلس القومي للسكان، إنفوجرافيك يوضح تطور عدد السكان بالقاهرة الكبرى منذ عام 1980 حتى 2020 وتوقعاته لعدد سكان القاهرة الكبرى حتى 2035.

أوضح الإنفوجرافيك الذي نشره المجلس عبر حسابه على فيسبوك اليوم الجمعة، أن عدد سكان القاهرة الكبرى في عام 1980 بلغ 7 ملايين و349 ألفا، وفي عام 1985 بلغ 8 ملايين و328 ألفا، وفي 1990 بلغ 9 ملايين و892 ألفا، بينما بلغ عام 1995، 11 مليون و962 ألفا.

وبلغ عدد سكان القاهرة الكبرى عام 2000 نحو 13 مليون و626 ألفا، وفي عام 2005 بلغ 15 مليون و174 ألفا ، وفي عام 2010 بلغ 16 مليون و899 ألفا ، وفي عام 2015 بلغ 18 مليون و820 ألف ، وفي العام الجاري 2020 بلغ 20 مليون و901 ألف.

ووفقا للانفوجرافيك الذي نشره المجلس، فإنه من المتوقع أن يصل عدد سكان القاهرة الكبرى في عام 2025 إلى أكثر من 23 مليون، وفي عام 2030 إلى حوالي 26 مليون، وفي عام 2035 إلى أكثر من 30 مليون.

وأشار الإنفوجراف إلى أن عدد سكان القاهرة الكبرى قد تضاعف حوالي 3 مرات خلال الفترة من 1980 حتى 2020.

وأوضح الانفوجراف أن بحلول علم 2035 سيقطن بالقاهرة الكبرى أكثر من 24% من سكان مصر ، مشيراً إلى أنه القاهرة الكبرى هذا العام 2020 تحتل الترتيب السابع على مستوى العالم من حيث الكثافة السكانية ، ومن المتوقع أن تحتل الترتيب الخامس في عام 2035.