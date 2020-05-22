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بعد 4 عقود من العمل الشاق.. نفق العروبة خارج الخدمة - صور

08:00 م الجمعة 22 مايو 2020
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كتب- محمد نصار:

بدأت محافظة القاهرة هدم رخام نفق العروبة تمهيدا لردمه بعد ما يقارب من 4 عقود على افتتاحه حيث تم افتتاحه للعمل فعليا يوم الأربعاء الموافق 21 يوليو 1983

وتقرر ردم النفق تمهيدا لإنشاء كوبري العروبة في الاتجاه العمومي بشارع السيد الميرغني نظرا للاختناقات المرورية التي كان يسببها بشارع صلاح سالم

ويعد ذلك جزءا من المشروع القومي للطرق وخطة إنشاء محاور جديدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يذكر أن العاصمة تشهد مجموعة من المشروعات الكبرى والتي ستعيد أمجاد أحيائها العريقة وعلى رأسها حي مصر الجديدة.

وأعلنت محافظة القاهرة تعديل مسار المرور في منطقة العروبة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة حتى يوم الجمعة القادم بسبب غلق نفق الميرغنى بمصر الجديدة لتحويله إلى طريق سطحى .

نفق العروبة هدم نفق العروبة القاهرة المشروع القومي للطرق

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