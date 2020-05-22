أمين "البحوث الإسلامية": "المحبة" دليل على صدق الإيمان - فيديو

أمين "البحوث الإسلامية": "المحبة" دليل على صدق الإيمان - فيديو
كتب - محمود مصطفى:
واصل الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، حديثه عن الفضائل والأخلاق التي نحتاج إليها في مجتمعاتنا، وذلك من خلال سلسلة "بأخلاقنا نرتقي"، والتي يتم نشرها على موقع المجمع وصفحات التواصل الاجتماعي على مدار أيام الشهر الفضيل.
وتناول في حلقة اليوم خلق "المحبة"، حيث إنها من جملة الآداب التي دعت إليها الشرائع السماوية لأنها تحفظ بنيان المجتمع وتعمل على تماسكه، والحفاظ على أفراده، والقضاء على الشقاق والخلاف والأنانية والفردية.
وأضاف عياد أن المحبة لها آثار عظيمة طيبة في الآخرة، ويكفي أن من بينها أنها تجلب محبة الله عز وجل، وأن المتحابين في الله في ظله تعالى يوم القيامة.
وأوضح أن المحبة دليل صدق الإيمان، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تسود المحبة، وذلك بنشر المحبة بين أفراد المجتمع، لأنها تجلب الخير من خلال نشرها والإعلان عنها.
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