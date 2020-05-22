رمضان 30 يومًا.. البحوث الفلكية يكشف موعد أول أيام عيد الفطر

كتب - يوسف عفيفي:

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد انتهاء شهر رمضان الكريم، وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال القاضي لمصراوي، إن عدة شهر رمضان هذا العام 30 يومًا، وينتهي غدًا السبت الـ23 من مايو، متابعًا :"يرجع اكتمال رمضان إلى أن هلال شهر شوال سيولد بعد غروب شمس اليوم 29 رمضان وبالتالي سيكون رمضان 30 يومًا".

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن أول أيام شهر شوال فلكيًا سيكون الأحد الموافق 24 مايو الجاري، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وهنأ القاضي، المواطنين بشهر رمضان وعيد الفطر المبارك، قائلاً: كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، وندعو الله أن تزول الغمة الحالية".

ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية، بعد صلاة المغرب، هلال شهر شوال لعام 1441 هجرية، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.