ثالث أيام العيد.. "أنغام" تُحيي حفلًا على مسرح الصوت والضوء بالأهرامات
كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، عن إحياء الفنانة أنغام حفلًا كبيرًا ثالث أيام عيد الفطر المبارك، على مسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات.
وأكدت الشركة، في بيان، اليوم الجمعة، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا والوقاية منه، ويبث الحفل على قناة dmc.
يشار إلى أن أخر حفل للفنانة أنغام على مسرح الصوت والضوء كان عام ٢٠١٦ وسط الآلاف من جمهورها.
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