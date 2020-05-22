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مطار القاهرة يستقبل 615 مصريًا من العالقين بالإمارات

02:06 م الجمعة 22 مايو 2020
مطار القاهرة يستقبل 615 مصريًا من العالقين بالإمارات

مطار القاهرة يستقبل 615 مصريًا من العالقين بالإمار

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، رحلتين استثنائيتين سيرتهم شركة مصر للطيران لعودة المصريين العالقين بالإمارات، وعليهما 615 ‪ مصريًا من العالقين منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بالطيران المدني، إن رحلتي شركة مصر للطيران وصلتا مطار القاهرة قادمتين من دبي بالإمارات وعلى متنهما 615 مصريًا كانوا عالقين هناك حيث وصل على الرحلة الأولى 307 مصريين والرحلة الثانية 308 مصريين، وتم إنهاء إجراءات وصولهم وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول، وتم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل لمدة 7 أيام، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية.

مطار القاهرة العالقين بالإمارات عودة المصريين فيروس كورونا

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