مطران القدس: فتح كنيسة القيامة الأحد المقبل بإجراءات احترازية مشددة

كتب- مصراوي:



قال الأنبا أنطونيوس، مطران القدس والشرق الأدنى للأقباط الأرثوذكس، إنه سيتم فتح كنيسة القيامة الأحد المقبل للصلاة مع الالتزام بشروط الأمان التي حددتها منظمة الصحة العالمية.



وأضاف الأنبا أنطونيوس، في تصريحات له، أن الشروط ستتضمن السماح بألا يتخطى العدد الإجمالي سعة 50 فردًا في كل الكنيسة (المصلين من كل الطوائف + الزائرين)، مع الالتزام بارتداء الكمامة.



وأغلقت كنيسة القيامة في القدس أبوابها بسبب تفشي فيروس كورونا، ولم تستقبل هذا العام الحجاج المسيحيين للاحتفال بعيد القيامة، الذين كانوا يتوافدون عليها بعشرات الآلاف خلال المناسبة، وذلك لأول مرة منذ نحو 100 عام.



وكان الأنبا أنطونيوس، أوضح لمصراوي في وقت سابق، أنه لا تراجع عن القرار بشأن منع الزيارات هذا العام في أيام عيد القيامة، حفاظًا على المصلين وأرواحهم من الأوبئة مع تفشي فيروس كورونا.