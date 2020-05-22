أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة رامز جلال الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

مطران القدس: فتح كنيسة القيامة الأحد المقبل بإجراءات احترازية مشددة

01:54 م الجمعة 22 مايو 2020
مطران القدس: فتح كنيسة القيامة الأحد المقبل بإجراءات احترازية مشددة

كنيسة القيامة

كتب- مصراوي:

قال الأنبا أنطونيوس، مطران القدس والشرق الأدنى للأقباط الأرثوذكس، إنه سيتم فتح كنيسة القيامة الأحد المقبل للصلاة مع الالتزام بشروط الأمان التي حددتها منظمة الصحة العالمية.

وأضاف الأنبا أنطونيوس، في تصريحات له، أن الشروط ستتضمن السماح بألا يتخطى العدد الإجمالي سعة 50 فردًا في كل الكنيسة (المصلين من كل الطوائف + الزائرين)، مع الالتزام بارتداء الكمامة.

وأغلقت كنيسة القيامة في القدس أبوابها بسبب تفشي فيروس كورونا، ولم تستقبل هذا العام الحجاج المسيحيين للاحتفال بعيد القيامة، الذين كانوا يتوافدون عليها بعشرات الآلاف خلال المناسبة، وذلك لأول مرة منذ نحو 100 عام.

وكان الأنبا أنطونيوس، أوضح لمصراوي في وقت سابق، أنه لا تراجع عن القرار بشأن منع الزيارات هذا العام في أيام عيد القيامة، حفاظًا على المصلين وأرواحهم من الأوبئة مع تفشي فيروس كورونا.

كنيسة القيامة القدس فتح الكنائس فيروس كورونا

الخبر التالى:

مطار القاهرة يستقبل 615 مصريًا من العالقين بالإمارات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 15003

    عدد المصابين

  • 4217

    عدد المتعافين

  • 696

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5019676

    عدد المصابين

  • 1913103

    عدد المتعافين

  • 328565

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"الداخلية": ضبط خلية إخوانية تنتج أفلاما مفبركة لـ"الجزيرة" القطرية