طوارئ وحملات مكثفة.. ننشر خطة الزراعة خلال عيد الفطر

كتب- أحمد مسعد.

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازاية لعدد من القطاعات الخدمية أبرزها قطاعي الخدمات والمتابعة لتشديد الرقابة على الأراضي الزراعية والخدمات البيطرية لمراقبة الأسواق.

وقال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، إن قطاع حماية الأراضي الزراعية لم يتوقف بل تم تكثيف حملات التفتيش والمرور لوقف التعديات خلال العيد خصوصًا وأن بعض المخالفين يعتبرونها فرصة ذهبية للتعدي.

وأضاف الشناوي، لمصراوي، أن الجمعيات الزراعية الخاصة بصرف الأسمدة تقرر منحها إجازة 3 أيام فقط على أن تعود للعمل بأسرع وقت للحد من التكدس.

وعلى جانب آخر، أكد الدكتور محمود عبدالحكيم، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، رفع حالة الطوارئ من الأسبوع الماضي واستمرار حملات التفتيش على محال اللحوم والأسماك في ظل زيادة الطلب.

وأضاف عبدالحكيم، لمصراوي، أن مديريات الطب البيطري تجوب شوارع المحافظات وتتلقي الشكاوي علي مدار 24 ساعة، لافتًا إلي ضرورو الحفاظ على صحة المواطن.

وأكد الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، استمرار أعمال الحجر من خلال كافة المنافذ مع الفحص الدوري لكافة السلع الإستراتيجية.